В Апастово простились с погибшими на СВО Ильнуром Закировым и Маратом Гайнутдиновым

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Апастовском районе РТ простились с двумя бойцами, погибшими на специальной военной операции. В селе Среднее Балтаево в последний путь проводили родного брата корреспондента телеканала «Татарстан 24» Илюзы Бикчантаевой Марата Гайнутдинова. В селе Малые Болгояры предали земле тело Ильнура Закирова - родного брата главного редактора журнала «Мәгариф» Гелюсы Закировой.

В церемонии прощания с Ильнуром Закировым приняли участие председатель Союза журналистов РТ, гендиректор ТРК «Татарстан-Новый век» Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, а также главные редакторы СМИ.

«От имени Союза журналистов приносим свои глубокие соболезнования. Конечно, каждому из нас тяжело, потому что такие хорошие наши ребята приезжают [погибшие] почти каждый день. Пусть душа Ильнура покоится в раю. Он должен всегда быть в наших сердцах», – сказал Ильшат Аминов.

«В семье Гелюсы большое горе. Вместе с ней горюют и «Татмедиа», все журналисты. Гелюса - известный журналист, писатель. Мы следили за ее творчеством. Видели фотографии, где односельчане встречают Ильнура, по фотографиям узнавали о полных радости мгновениях встреч. Ильнур должен был приехать в отпуск, к несчастью, отпуск оборвался трагедией. Желаем родителям Гелюсы терпения», – сказал Шамиль Садыков.

Он подчеркнул, что на похороны пришли все жители села, что означает большое уважение к погибшему. Шамиль Садыков также напомнил, что поддержать коллегу приехали журналисты, главные редакторы газет и журналов.

«Ильнур всегда с нами. Пусть ему будет суждено оказаться в раю. Нам сейчас нужны силы и терпение», – сказал он.

Глава Апастовского района Айрат Зиганшин заявил, что героизм ребят навсегда останется в сердце народа.

«Сегодня для всех нас тяжелый день, сейчас всем больно в душе. Они отдали свои жизни за безопасность Родины, свободу нашего народа», – сказал он.

Имам-хатыб Апастовского района Мирхат Замалиев напомнил, что война - это одно из испытаний Аллаха.

«Война приносит беду, забирает жизни, оно нас воспитывает, заставляет задуматься, призывает к благоразумию. На примере таких героев мы должны воспитать и наших детей, внуков, самих себя. Как наши ребята сражаются за страну, мы здесь должны бороться за свою страну и нашу религию. Они нас ждут в раю, вознесенные до степени шахидов. Желаем родителям сил и терпения пережить это горе», – сказал он.

Гульнар Гарифуллина