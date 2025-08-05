В Апастово прошли «Файзуллинский заплыв» и творческий вечер поэта Равиля Файзуллина

В рамках литературно-спортивного праздника «Файзуллинский заплыв» в поселке Апастово прошел творческий вечер народного поэта Татарстана Равиля Файзуллина.

В этом году «Файзуллинский заплыв» впервые прошел без участия самого народного поэта: из-за болезни он не смог присутствовать, но вместо себя поэт отправил внука Ильяса.

«Спасибо, что для проведения такого хорошего праздника выбрали наш район. Мы очень ждали самого Равиля-абыя. Передайте ему наши поздравления», – обратился глава Апастовского района РТ Айрат Зиганшин к писателям, собравшимся на творческий вечер в здании районной библиотеки.

Он также поблагодарил писателей за их большой вклад в сохранение и донесение татарского языка до молодого поколения, отметив, что для пополнения словарного запаса всем необходимо много читать.

Председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла поблагодарил руководство Апастовского района и участников встречи, отметив, что провести «Файзуллинский заплыв» и творческий вечер Равиля Файзуллина в Апастовском районе – это большая честь.

«Для писателя встретиться со своим читателем, сотрудниками библиотек, учителями – это дорогие сердцу моменты, потому что без вас не было бы и нас, мы пишем для вас. Пишем, анализируя настоящее, вспоминая прошлое и прогнозируя будущее», – сказал он.

Ркаил Зайдуллин передал в Апастовскую центральную библиотеку книги, вышедшие в издательстве Союза писателей Татарстана «Язучы».

Активный участник «Файзуллинских заплывов», доцент КФУ, кандидат физико-математических наук Булат Хасанов передал библиотеке книги, посвященные его отцу, первому президенту Академии наук РТ, литературоведу Мансуру Хасанову.

«У литературно-спортивного праздника “Файзуллинский заплыв” есть полувековая история. Все эти годы он проводился регулярно, к сожалению, у Равиля-ага заболели ноги, он не приехал. Сказал, что не хотел бы предстать перед участниками в таком виде. Нам не стоит беспокоиться, ноги Равиля-абыя поправятся», – сказал Ркаил Зайдулла.

На встречу приехали поэты Марсель Галиев, Зиннур Мансуров, Газинур Мурат, Рузаль Мухаметшин, писатели Ринат Мухаммадиев, Рустем Галиуллин, Вакиф Нуриев, писатель и артист Алмаз Хамзин, молодая поэтесса Дания Нагим, журналисты Данил Гиниятов, Динара Ахмет. Также в мероприятии приняли участие писатели Апастовского района Хабир Ибрагим и Гелюса Закирова.

Вторая часть праздника литературы и спорта прошла на благоустроенном пляже Апастово. В заплыве приняли участие примерно десять человек, все они исходя из своих возможностей проплыли по озеру на разные дистанции. Самую длинную дистанцию преодолели активные участники «Файзуллинских заплывов» Данил Гиниятов и Булат Хасанов, а также внук Равиля Файзуллина Ильяс.