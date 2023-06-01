В Апастово почтили память предков обрядовым праздником «Симек»

Сегодня в селе Табар-Черки Апастовского района жители провели обрядовый чувашский праздник «Симек», посвященный памяти предков. Этим мероприятием здесь традиционно отмечается завершение полевых работ.

Жители Табар-Черки и близлежащих деревень собрались, чтобы вместе отметить праздник, отдать дань древним традициям и верованиям, попробовать национальную кухню, принять участие в обрядах, посвященных памяти о предках, и потанцевать.

По сложившейся традиции жители Табар-Черки в этот день собрались у 300-летнего дуба, растущего в центре села. С раннего утра они закалывают несколько баранов, из мяса которых готовят похлебку и плов на все село.

С успешным началом сельскохозяйственного сезона сельчан поздравил глава Табар-Черкийского поселения Рифгат Ибатуллин, а настоятель храма села Бишево отец Сергий провел службу на кладбище.

Участники праздника в чувашских национальных костюмах водили хороводы, пели песни под гармонь, плели венки из цветов, проводили традиционные обряды.

Праздник, как правило, продолжается до поздней ночи.

Материал подготовлен при участии Лейли Шигабеевой