В Апастово отреставрируют ОКН «Дом Латыпова Кадыра»

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В Апастово проведут реставрацию «Дома Латыпова Кадыра». Объект культурного наследия относится к концу XIX — началу XX века. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Экспертиза проводилась повторно — в предыдущий раз проверка территории на наличие других объектов культурного наследия и обеспечение сохранности памятника была организована в 2022 году.

Площадь территории, на которой проводились исследования, составила 737,48 кв. м. Участок прямоугольной формы, на юго-западе выходит на красную линию ул.Ленина, с юго-востока и северо-востока граничит со скверами, а на северо-западе с частным домовладением. На территории расположено двухэтажное здание объекта культурного наследия, кирпичный гараж и нежилые строения. Остальное пространство заросло деревьями и кустарниками.

Двухэтажное здание из красного кирпича, предположительно построенное в 1908 году, было впоследствии названо в честь купца, богатого крестьянина Кадыра Латыпова (Кадыр бая), которому принадлежало. Первый этаж был отдан под лавку, а на втором размещались жилые помещения. После революции и конфискации здесь располагались различные учреждения, в том числе отделение Госбанка и судебный участок. Признан памятником архитектуры как характерный пример купеческого дома периода провинциальной эклектики с кирпичным декором.