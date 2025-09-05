В Апастово открылся обновленный Кадровый центр «Работа России»
4 сентября 2025 года в Апастовском районе Республики Татарстан состоялось торжественное открытие обновленного Кадрового центра «Работа России» в рамках национального проекта «Кадры». Об этом сообщает Центр занятости населения РТ.
В церемонии приняли участие заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева и заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Гулюса Галлямова.
Центр оснащен современными зонами для индивидуальных и групповых занятий, комфортными зонами ожидания и детским уголком.
Особый акцент сделан на цифровых сервисах. Для посетителей установлен терминал «Банк вакансий» – централизованная база данных с удобной системой фильтров по зарплате, графику и сфере деятельности. Соискатели могут отправлять резюме сразу нескольким работодателям, а компании получают автоматизированный отбор кандидатов по ключевым параметрам.
В центре также предоставляют услуги по профориентации, переквалификации, подбору вакансий, а при необходимости – поддержку в открытии собственного дела.
Модернизация Кадрового центра позволит повысить эффективность поиска работы для граждан и упростить процедуру подбора персонала для работодателей.