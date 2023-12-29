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В Апастово открылся крытый футбольный манеж «Гран-тау»
В Апастовском районе Татарстана состоялось открытие крытого футбольного манежа «Гран-тау». Объект расположен рядом с универсальным спортивным залом «Апас».
Размеры поля — 20 на 40 метров. Оно полностью покрыто искусственной травой и отапливается. Здесь же располагается административное отделение. Там находятся манеж, тренерская, кабинет медицинского персонала, раздевалки, санузел. Также предусмотрены удобства для посетителей с ограниченными физическими возможностями.
В районной спортивной школе занимаются футболом 75 детей. И все они с нетерпением ждали этого дня.
«Действительно, это долгожданное здание. Потому что мы все любим футбол. Надеюсь, это здание станет самым посещаемым. Манеж не станет последним футбольным объектом. На следующий год мечтаем построить большой футбольный стадион. Занимайтесь футболом, любите футбол», — подчеркнул глава района Айрат Зиганшин.
На строительство манежа по республиканской программе было направлено 108,5 млн рублей. Руководитель муниципального образования выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину и Раису РТ Рустаму Минниханову за появление нового спортивного объекта.
В церемонии открытия манежа приняли участие председатель Комитета по экономической политике Государственной Думы РФ Максим Топилин, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы РФ и президент землячества «Апас» Марат Нуриев, депутат Государственного Совета РТ Фаниль Багаутдинов и другие официальные лица.
Руководитель Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев пожелал юным футболистам Апастовского района успехов и порадовал их футбольными мячами. Экс-голкипер «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков подарил главе района именную футболку.
Материал подготовлен при участии Ляли Сафиуллиной.
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