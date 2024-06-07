В Апастово открыли медресе после четырех лет строительства

Сегодня в Апастово в торжественной обстановке открыли медресе — центр воспитания мусульманской молодежи «Рухият» при поддержке общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». Об этом рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе района.

В мероприятии приняли участие глава Апастовского района Айрат Зиганшин, главный казый РТ Джалиль Фазлиев, депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, председатель Совета ОБФ «Ярдам — Помощь» Ильдар Баязитов.

В медресе будут работать кружки, проводиться мероприятия для детей, семинары и лекции для взрослых и многое другое.

Учреждение оборудовано по последнему слову техники, есть зал для совершения намаза, учебные классы, аудитории для преподавателей, столовая. Туалет и комната для омовения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня у нас большой праздник. Мы счастливы, что имеем такой духовный центр. Мечтали о нем, 4 года велись строительные работы. Благодарю каждого, кто оказал помощь в строительстве медресе. Пусть этот объект будет приносить пользу. В погоне за материальными благами мы забываем про духовную жизнь, а это очень важная составляющая для спокойствия души и счастливой жизни. Рад, что жители Апастовского района стремятся иметь исламские знания, и теперь у всех есть возможность обучаться в современном учреждении», — отметил глава Апастовского района.