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В Апастово открыли медресе после четырех лет строительства
Сегодня в Апастово в торжественной обстановке открыли медресе — центр воспитания мусульманской молодежи «Рухият» при поддержке общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь». Об этом рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе района.
В мероприятии приняли участие глава Апастовского района Айрат Зиганшин, главный казый РТ Джалиль Фазлиев, депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, председатель Совета ОБФ «Ярдам — Помощь» Ильдар Баязитов.
В медресе будут работать кружки, проводиться мероприятия для детей, семинары и лекции для взрослых и многое другое.
Учреждение оборудовано по последнему слову техники, есть зал для совершения намаза, учебные классы, аудитории для преподавателей, столовая. Туалет и комната для омовения оборудованы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«Сегодня у нас большой праздник. Мы счастливы, что имеем такой духовный центр. Мечтали о нем, 4 года велись строительные работы. Благодарю каждого, кто оказал помощь в строительстве медресе. Пусть этот объект будет приносить пользу. В погоне за материальными благами мы забываем про духовную жизнь, а это очень важная составляющая для спокойствия души и счастливой жизни. Рад, что жители Апастовского района стремятся иметь исламские знания, и теперь у всех есть возможность обучаться в современном учреждении», — отметил глава Апастовского района.
Фото: пресс-служба Апастовского района РТ.
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