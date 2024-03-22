В Апастово определили «Лучшего общественного воспитателя несовершеннолетних»

Фото: «Апастово-информ»

В Апастово прошел межрайонный этап конкурса «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних». Мероприятие организовано Благотворительным фондом «Родники мира» совместно с республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках проекта «Исправленному верить», пишет «Апастово-информ».

Участников конкурса поприветствовал заместитель главы района Ленар Хантимиров, котрый от имени главы района Айрата Зиганшина пожелал им успехов.

«Мы очень рады, что конкурс проходит именно в нашем районе. Мы гордимся своими общественными воспитателями. Они с большим энтузиазмом, терпением и заботой выполняют эту работу. Главное — радуют положительные результаты. Наша главная цель — поставить детей на правильный путь, воспитать их настоящими людьми. Желаю вам успехов в вашем нелегком и почетном труде», — обратился Ленар Хантимиров к участникам.

Руководитель жюри, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина напомнила, что конкурс «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних» проводится с целью поддержки общественных воспитателей.

«Отрадно, что есть люди, неравнодушные к судьбе чужого ребенка. Вы находите время в своей полной хлопот жизни, протягиваете руку помощи ребенку, отдаете тепло своей души», — такими словами выразила благодарность общественным воспитателям Алсу Асадуллина, подчеркнув, что среди них есть люди разных профессий.

Ответственный секретарь республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ильсияр Гарифуллина выразила слова благодарности главе района Айрату Зиганшину за поддержку в организации конкурса.

«Как в одной семье нет одинаковых детей, вы тоже разные. В свой работе применяете разные методы. Вы видите внутренний мир ребенка, помогаете замечать и развивать его способности, стремления, интересы, которые даже их близкие не всегда замечают», — сказала Ильсияр Гарифуллина.

Прокурор Апастовского района Зуфар Абитов также отметил, что общественные воспитатели выполняют важную и очень ответственную работу. Он пожелал им успехов.

В конкурсе приняли участие 8 общественных воспитателей, которые представляли Апастовский, Буинский, Тетюшский, Камско-Устьинский, Дрожжановский, Верхнеуслонский и Кайбицкий районы. С помощью презентаций, видеороликов они рассказали о работе, которую они ведут с оказавшимися в трудной жизненной ситуации подростками. Апастовский район представила инспектор по делам несовершеннолетних районного отдела внутренних дел Рания Сибгатуллина.

По решению жюри победителями были признаны Рания Сибгатуллина (Апастово), инспектор по делам несовершеннолетних Буинского ОВД Наталья Сагдиева и тренер спортшколы Альберт Ильин (Камско-Устьинский район). Победителям и всем участникам были вручены цветы и подарки.

Ряды общественных воспитателей несовершеннолетних пополнились — общественным воспитателем назначен руководитель районного отдела по делам молодежи и спорту Ленар Мутигуллин.

В мероприятии приняли участие заместители директоров по воспитательной работе школ района, ветераны ОВД. Встреча сопровождалась музыкальными номерами, подготовленными сотрудниками районного Дома культуры, Дома культуры поселка Каратун, учащимися школы искусств имени Сары Садыковой, воспитанниками детского сада «Радуга».

Фото: «Апастово-информ»