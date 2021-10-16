В Апастово граждане Узбекистана приняли участие в выборах Президента республики
Гражданам Узбекистана, зарегистрированным в Апастовском и Кайбицком районах, была предоставлена возможность проголосовать в районном центре Апастово. Об этом сообщает «Апастово-информ».
Голосование провели представители Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.
На избирательном участке, расположенном в здании центральной районной библиотеки, царила праздничная атмосфера, звучали национальные песни.
«Выборы прошли организованно. На избирательном участке, расположенном в здании Центральной библиотеки, свои голоса отдали 45 узбеков», – сообщила заместитель руководителя районного исполнительного комитета Луиза Сафина.
Гуласал Хазиева живет с семьей в Апастове. Прошло 15 лет с тех пор, как она переехала сюда.
«Нам очень нравится Апастовский край. Здесь живет добрый народ. Мы живем в мире и согласии», – поделилась женщина.
Граждане Узбекистана изберут Президента своей республики 24 октября, а избирательная кампания началась 23 июля. 24 октября голосование пройдет во всех шести генеральных консульствах России. С 14 октября началось предварительное голосование, оно продлится до 20 октября.