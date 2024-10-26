В Казани в Апанаевском медресе открыли библиотеку к 255-летнему юбилею мечети

В Апанаевском медресе в Казани отпраздновали 255-летие мечети Апанай. К круглой дате приурочили открытие библиотеки в медресе и конференцию «Служение имамом Апанаевской мечети для веры и народа: история и время».

На празднование крупного юбилея в мечети собрались прихожане и почетные гости, в числе которых заместитель муфтия РТ по работе с мухтасибатами, имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Равиль хазрат Зуферов, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев и исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова.

«Мы должны помнить свою историю, своих героев – религиозных деятелей, которые внесли свой вклад в развитие нашей религии», – сказал в своем приветствии Джалиль хазрат.

Библиотека медресе условно разделена на два зала: читальный и книжные ряды. В читальном зале расположен стол с сенсорными лампами для удобного чтения и электрический камин. На стенах библиотеки — цитаты писателя Алексея Толстого и философа Ибн Гараби. На полках — книги издательства «Иман».

«Мы должны ценить свое наследие и проявлять уважение к наследию других народов. Мы должны черпать все лучшее из культуры наших народов. Таким образом мы должны друг друга обогащать», — считает имам-хатыб мечети Нияз хазрат Сабиров.

Вход в библиотеку свободный — не только для учеников медресе, но и для прихожан. На данный момент в медресе обучается около сотни человек в возрасте «от 7 до 70+», по оценке директора медресе Ахмада хазрата Сабирова. Уроки по чтению или заучиванию Корана, основам ислама, национальной одежде и другим направлениям ведут здесь около 20 преподавателей.

«Сегодня мы живем в век интернета. У каждого на руках есть смартфон, и многие используют электронные книги, однако они не смогут заменить печатные книги. Многие из них нельзя найти в интернете», — заметил имам мечети.

Казань богата историческими мечетями. На старо-татарской слободе их две — мечеть Марджани и Апанаевская мечеть. Обе построены в XVIII веке по разрешению императрицы Екатерины II с разницей в один год. С 70-х годов XVIII столетия при мечети также работает медресе, которое, по словам Нияза хазрата, считается первым мусульманским учебным заведением после завоевания казанского ханства. В разные годы здесь обучались богословы Муса Бигиев и Галимджан Баруди, общественные деятели Хусаин Фаизханов, Ахмадхади Максуди и Садри Максуди, а также драматург Галиаскар Камал.

«В зданиях мечети и медресе трудились величайшие богословы, которые душой болели за народ. Они оставили большое наследие. Благодаря их усердию наш народ был на правильном пути, не забыл свою веру», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Нияз хазрат.

В 1918 году медресе было закрыто, как и все религиозные заведения в СССР. По словам Ахмада хазрата в эти годы в здании находились светские учебные заведения, дом пионеров. Вернуть его мусульманской общине удалось только в 1995 году.

Каменная мечеть, будучи одной из самых старых в городе, является определяющим фактором в архитектурном ландшафте Казани, считает директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов. Обе мечети — Апанай и Марджани — являлись доминантами старо-татарской слободы, где проживала торгово-промышленная элита с XVI до начала XX века.