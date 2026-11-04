В АП заявили о планах проверять ИИ на соответствие традиционным ценностям

Суверенные российские модели искусственного интеллекта должны проходить проверку на соответствие традиционным ценностям страны. Такое мнение высказал заместитель начальника управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, сообщает ТАСС.

По его словам, требование о соответствии ИИ традиционным ценностям необходимо закрепить законодательно.

«Наша страна ставит задачу тестирования моделей искусственного интеллекта на соответствие нашим традиционным ценностям. Должен быть суверенный национально-ориентированный, соответствующий нашим традиционным ценностям искусственный интеллект, и это должно быть закреплено в законе», – заявил Журавский на пленарном заседании фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Евразия».

Он также подчеркнул необходимость реализации этой задачи, предупредив о возможных негативных последствиях в противном случае.