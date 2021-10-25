В АО «Татмедиа» открылась выставка карикатур Бориса Старчикова

Фото: Рамиль Гали

В галерее «Татмедиа» теперь представлены работы графика, театрального художника, живописца, скульптора, заслуженного художника РСФСР Бориса Старчикова. Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения карикатуриста.

Как отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, личность Старчикова имеет особое значение для всего медиахолдинга. С 1957 по 1967 год он являлся главным художником журнала «Чаян».

Фото: © Рамиль Гали

«Этой выставкой мы бы хотели отдать дань уважения Борису Старчикову. Не было бы его — не было бы того „Чаяна”, который мы все знаем. А ведь именно „Чаяну” мы обязаны нашим зданием. Старчиков был одним из тех, кто возвел журнал до федерального уровня. Издательство имело почти миллионный тираж, за выручку от которого отчасти построено здание холдинга», — рассказал Садыков.

Гендиректор АО «Татмедиа» также напомнил, что именно Старчиков сформировал школу карикатуристов в Казани.

Фото: © Рамиль Гали

Выставка включает графические работы Старчикова, оформлявшие журнал «Чаян» в разные годы. В них затрагиваются злободневные проблемы советской эпохи, к которым художник относится сатирически.

«Может быть, некоторые из карикатур сегодня неактуальны, но они раскрывают масштаб человека, который прошел лагеря, сохранив при этом уникальное чувство юмора. Несмотря на страшную цензуру советского времени, Старчиков не боялся шутить и через свои шутки поднимать глубинные проблемы», — заметил Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали

Борис Александрович Старчиков родился в Москве в интеллигентной семье. В годы Великой Отечественной войны сначала служил санитаром, затем стал художественным руководителем ансамбля школы младшего комсостава. Войну закончил в Польше. По доносу был арестован по 58-й статье и осужден на восемь лет лагерей — его обвинили в хранении антисоветской литературы.

Срок Старчиков отбывал в Коми АССР. И именно там для него началась профессиональная работа художника. По поручениям лагерного начальства он делал копии с известных картин, рисовал пейзажи, плакаты и портреты, занимался скульптурой. В процессе работы Старчиков освоил мастерство до такой степени, что профессиональный художник, работавший с ним в поселке Микунь Севжелдорлага, не мог поверить, что он не имеет художественного образования. Сегодня в Микуни его именем названа библиотека, сохранено созданное им оформление Дома культуры, а в краеведческом музее хранятся работы и личные вещи художника.

Фото: © Рамиль Гали

После освобождения, в 1953 году, Борис Старчиков приехал в Казань, учился в художественном училище. Десять лет работал главным художником татарского сатирического журнала «Чаян», собрав вокруг редакции талантливых художников-графиков — основу будущей казанской школы карикатуры. В 1970 году переехал в Москву, где активно сотрудничал с журналом «Крокодил».

По словам главного редактора журнала «Чаян» Рафаэля Халилуллова, выставка будет также представлена в Республике Коми. «К нам приезжала делегация из Коми, где Старчиков отбывал наказание. Идея сформировать такую экспозицию исходила от них, поэтому ее очень ждут в городе Микунь», — пояснил Халилуллов.

Фото: © Рамиль Гали

Кроме того, выставка будет представлена в районах Татарстана и Москве.

В планах галереи «Татмедиа» — сформировать экспозицию, посвященную литературоведу, журналисту, кандидату филологических наук, заслуженному работнику культуры РСФСР Альберту Яхину.