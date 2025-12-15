В антикоррупционном проекте «Чистый взгляд» поучаствовали более 3,5 тыс. татарстанцев

С середины октября в Татарстане реализуется антикоррупционный проект «Чистый взгляд». Он направлен на профилактику коррупционных проявлений в молодежной среде. В нем поучаствовали более 3,5 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.

«Антикоррупция для нас – это открытые возможности для молодежи. Мы не занимаемся выявлением и раскрытием преступлений, наша задача – профилактика. Мы хотим показать, что всего в своей самореализации можно достигнуть своим умом: учиться в лучших школах, университетах, участвовать в масштабных мероприятиях. Мы боремся с коррупцией через создание возможностей для самореализации молодых людей», – добавила она.

Проект «Чистый взгляд» включает в себя целый ряд мероприятий от тематических квизов до разбора конкретных кейсов, пояснил председатель Молодежного Правительства при Кабинете министров РТ Игорь Жерненков.

«Проект направлен на то, чтобы показать, насколько важно быть честным. Мы занимаемся просвещением молодых людей на тему противодействия коррупции. Таким образом мы работаем на предупреждение негативных проявлений», – подчеркнул он.

Проект охватил множество городов и районов Татарстана. Среди них Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Елабуга, Чистополь, Бугульма, Зеленодольск, Высокогорский район и другие.

На мероприятиях молодые люди разрабатывают собственные антикоррупционные инициативы, которые внедряются в учебной и социальной среде.