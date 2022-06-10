В Антарктиде впервые нашли микропластик в свежевыпавшем снеге

Ученые из Новой Зеландии нашли частицы бутылок и пищевой упаковки в свежем снеге, выпавшем в Антарктиде. Микропластик в осадках на Южном полюсе был обнаружен впервые, сообщает The Guardian.

Исследователи Кентерберийского университета уточнили, что полимерные частицы оказались во всех 19 образцах, собранных на шельфовом леднике Росса на севере материка.

Эти данные позволяют судить о колоссальных масштабах загрязнения окружающей среды в самых отдаленных регионах мира, уверена возглавляющая исследование доктор Лаура Ревелл.

В каждом литре талого снега содержалось в среднем 29 частиц полимеров. Ученые нашли 13 различных типов пластмасс, среди которых преобладал ПЭТ — распространенные материал для изготовления бутылок, пищевой упаковки и одежды.