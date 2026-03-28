В Анталии пройдет литературно-музыкальный марафон к 140-летию Габдуллы Тукая

В Анталии среди татарской диаспоры состоится литературно-музыкальный марафон «Тукай аһәңнәре», посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая.

Мероприятие пройдет с 26 марта по 26 апреля и направлено на популяризацию творчества поэта, сохранение и развитие татарской культуры за рубежом, а также укрепление культурных связей внутри татарского сообщества. В рамках марафона участники смогут представить стихотворения, поэмы и сказки Тукая, песни и романсы на его стихи, театральные постановки на основе его произведений, а также литературные произведения, посвященные поэту.

Предусмотрена и специальная номинация для участников, для которых татарский язык не является родным.

Финалисты марафона выступят 26 апреля – в день рождения Габдуллы Тукая и празднования Дня родного языка – на одной из лучших сцен Анталии.

В состав жюри вошли известные представители литературного и культурного сообщества:

Шамсия Зигангирова – поэтесса, прозаик и журналист, член Союза писателей СССР, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат литературных премий имени С. Сулеймановой и Х.Такташа;

Рамис Аймет – поэт, певец и переводчик, член Союза писателей РТ, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премий имени Мусы Джалиля и Х. Такташа, долгие годы возглавлял музей Тукая;

Фатых Котлы – писатель и переводчик, популяризирующий татарскую литературу в Турции, член Союза писателей Татарстана, лауреат премий имени Г.Исхаки и Ш.Маннура;

Гульназ Зиангирова – музыковед, композитор и поэтесса, лауреат международных конкурсов, председатель «Ассоциации культуры Татарстана» в Анталии, автор идеи и руководитель проекта марафона.

Мероприятие призвано объединить татар, проживающих в Турции, и внести вклад в сохранение и развитие татарского культурного наследия. Заявки и видеозаписи в горизонтальном формате принимаются по электронной почте: antalyatatkult@gmail.com.