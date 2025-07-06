В Анталье лев сбежал из парка животных и напал на местного жителя

В районе Манавгат турецкой Антальи из парка животных Lion Land сбежал лев по кличке Зевс. Как сообщает газета Hürriyet, хищник покинул клетку около 2 часов ночи и спустя три часа напал на местного жителя — Сулеймана Кыра, работавшего неподалеку. Мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

После инцидента жандармерия и полиция усилили меры безопасности и начали поисковую операцию. Последний раз Зевса видели между районами Илыджа и Кумкёй, за гостиничными комплексами.

Для обнаружения животного задействованы беспилотники, а местным жителям рекомендовано не приближаться к зоне поисков.