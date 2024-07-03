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В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Турции автобус с туристами из России и Беларуси попал в аварию недалеко от города Манавгат в провинции Анталья, сообщает агентство IHA.
«Микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата», – говорится в сообщении.
По данным агентства, автобус врезался в бетонный столб, от удара его отбросило на проселочную дорогу.
Точное число пострадавших не называется. Полиция начала расследование происшествия.
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