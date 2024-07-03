В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Турции автобус с туристами из России и Беларуси попал в аварию недалеко от города Манавгат в провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

«Микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на перекресток моста Демократии кольцевой дороги Манавгата», – говорится в сообщении.

По данным агентства, автобус врезался в бетонный столб, от удара его отбросило на проселочную дорогу.

Точное число пострадавших не называется. Полиция начала расследование происшествия.