В Ангарске понизили температуру в батареях 1,5 тыс. домов из-за аварии на ТЭЦ

В городе Ангарске Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ-9 понижена температура теплоносителя в 1546 жилых домах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к вводу резервного котла. Температура должна быть приближена к норме к полуночи, добавил он, сославшись на Байкальскую энергетическую компанию.

«Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», – уточнил Кобзев.

Ранее мэр Ангарского округа Сергей Петров сообщил, что на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности из-за выхода из строя котла на ТЭЦ.

По информации мэра, ремонт аварийного котла продлится до 11 декабря, но поднять температуру теплоносителя позволит ввод резервного котла. ТЭЦ-10 при этом работает в штатном режиме.

В свою очередь в сетевой компании «Облкоммунэнерго» предупредили, что нагрузка на энергосети резко выросла, и призвали ограничить потребление электричества.

В Ангарске сейчас -19,8 градуса. Во вторник, 9 декабря, температура в городе может понизиться до -30 градусов.