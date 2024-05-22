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Общество 22 мая 2024 17:34

В Анапе жители засняли медуз, которые заполонили море

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Жители Анапы смогли увидеть интересную картину: в море недалеко от берега засняли множество медуз. Причем беспозвоночных наблюдали в течение одного дня, сообщает KrasnodarMedia.

Очевидцы увиденного говорили, что вода в Черном море напоминала желе из-за «нашествия медуз».

На другой день любители сапборда вышли в море в том же месте, но медуз там уже не было.

Появление медуз, как правило, связано с похолоданием. Морская живность оказывается у берега вместе с холодными волнами. При этом такое явление наблюдают в Анапе каждый год.

фото: скриншот видео, видео: t.me/krasnodarmediasu

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