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В Анапе жители засняли медуз, которые заполонили море
Жители Анапы смогли увидеть интересную картину: в море недалеко от берега засняли множество медуз. Причем беспозвоночных наблюдали в течение одного дня, сообщает KrasnodarMedia.
Очевидцы увиденного говорили, что вода в Черном море напоминала желе из-за «нашествия медуз».
На другой день любители сапборда вышли в море в том же месте, но медуз там уже не было.
Появление медуз, как правило, связано с похолоданием. Морская живность оказывается у берега вместе с холодными волнами. При этом такое явление наблюдают в Анапе каждый год.
фото: скриншот видео, видео: t.me/krasnodarmediasu
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