В Анапе перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами

Рано утром на окраине Анапы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen. Инцидент случился около 4 часов утра на трассе «Новороссийск-Керчь» вблизи хутора Тарусино, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, 56-летний водитель, осуществлявший частную перевозку 19 пассажиров из Владикавказа в Анапу, предположительно заснул за рулем, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

К счастью, обошлось без жертв – все пассажиры остались живы. Тем не менее, семерым из них потребовалась медицинская помощь. Точное количество пострадавших и степень их травм в настоящее время уточняются.