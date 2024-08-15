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В Анапе перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами
Рано утром на окраине Анапы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Volkswagen. Инцидент случился около 4 часов утра на трассе «Новороссийск-Керчь» вблизи хутора Тарусино, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 56-летний водитель, осуществлявший частную перевозку 19 пассажиров из Владикавказа в Анапу, предположительно заснул за рулем, что привело к опрокидыванию транспортного средства.
К счастью, обошлось без жертв – все пассажиры остались живы. Тем не менее, семерым из них потребовалась медицинская помощь. Точное количество пострадавших и степень их травм в настоящее время уточняются.
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