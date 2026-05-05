Происшествия 5 мая 2026 12:11

В Анапе ФСБ накрыла ячейку международной террористической организации

В Анапе сотрудники УФСБ России по региону пресекли деятельность ячейки международной террористической организации. Задержаны трое подозреваемых. Они – граждане одной из Центрально-Азиатских республик.

По данным правоохранителей, злоумышленники вербовали в свои ряды соотечественников с целью их отправки в Сирию для участия в деятельности террористической организации. Кроме того, подозреваемые вели целенаправленную работу по распространению террористической идеологии, передает ТАСС.

