В Академии наук Татарстана предложили установить памятник Гаязу Исхаки на берегу Кабана

Фото: © Султан Исхаков/ «Татар-информ»

Доктор филологических наук, профессор, вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина считает, что увековечить имя выдающегося татарского писателя и общественного деятеля Гаяза Исхаки можно путем установления памятника. По мнению ученого, мемориал мог бы расположиться у озера Кабан.

«На Кабане стоит красивый мраморный памятник Шигабутдину Марджани. Пройдем чуть дальше — окажемся у Татарской учительской школы, где обучался Гаяз Исхаки. Хотелось бы, чтобы второй после Марджани мраморный памятник был установлен Гаязу Исхаки. Пройдя еще дальше, выйдем на Приозерное медресе (другое название — Апанаевское — прим. Т-и), где учился Загир Бигиев. Будто ожерелье из жемчужин у берега Кабана выстраиваются имена этих личностей», — поделилась она на пресс-конференции в «Татар-информе».

Дания Загидуллина выразила надежду, что к предстоящему юбилею Гаяза Исхаки белый мраморный памятник будет установлен.

«Памятник стал бы знаком нашего уважения. Чтобы память писателя жила, необходимо, чтобы вместе работали специалисты разных направлений. Только когда художники, театральные деятели, режиссеры будут всегда держать в центре внимания, мы сможем увидеть творчество, которое воспитывает молодое поколение, доносит до них мысли, идеи, которые хотел донести Исхаки», — сказала ученый.

Она также подчеркнула, что его биография может стать основой для создания фильмов, рок-оперы, балета. Ученый сообщила, что татарскому деятелю будет посвящен один номер турецкого журнала «Кардәш каләмнәр» (Kardeş Kalemler, журнал о литературе тюркских народов — прим. Т-и).

В этом году Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова также планирует выпустить отдельной книгой личные дневники Гаяза Исхаки. По словам сотрудников института, они будут изданы в виде сборников, охватывающих несколько периодов жизни писателя.