В АН РТ обсудили роль Гали Рахима и Галимзяна Шарафа в истории татарской литературы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На круглом столе «На пути национального возрождения» в Академии наук Татарстана обсудили роль писателей начала XX века в формировании татарской литературы. Встреча была организована Институтом языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова.

Заведующий отделом литературы ИЯЛИ Альфат Закирзянов считает, что творчество писателей Гали Рахима, Галимзяна Шарафа позволило раскрыть жестокость и бесчеловечность, царившие в стране в период 1920-х годов.

«Татарскую литературу 1920-х годов невозможно понять в полной мере без творчества Гали Рахима и Галимзяна Шарафа. В их трудах отражается противоречивость, жестокость и бесчеловечность этих лет. Они оба прошли через репрессии, и их наследие следует нам изучать и сегодня. Это наследие не устарело, не потеряло своей ценности», – сказал ученый.

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

На круглом столе также были представлены книги, посвященные деятельности татарских писателей Гали Чокрыя, Мажита Гафури, Гали Рахима и Галимзяна Шарафа. Книги изданы Институтом языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова совместно с фондом «Жыен».

«Творчество Гали Рахима и Галимзяна Шарафа развернулось в полную силу в 1920-х годах. В 1923 году Гали Рахим в сотрудничестве с Габдрахманом Сагди пишет историю татарской литературы. Его повесть “Идель” (“Волга”), как и в свое время, достойное восхищения романтическое произведение. Галимзян Шараф – языковед, политик, один из последователей идеи создания штата “Идель-Урал”. К несчастью, они оба были подвержены репрессии, потеряли здоровье в тюрьмах, умерли, один – в 51 год, другой – в 54 года», – рассказал Альфат Закирзянов.

На круглом столе также отметили большую роль писателей Мажита Гафури и Гали Чокрыя. «Гафури – классик татарской и башкирской литературы. Если мы отмечаем татарский ренессанс начала XX века, то, рядом с Тукаем, Исхаки, несомненно, должны поставить и Мажита Гафури. Его стихотворения, посвященные татарскому народу, никак не могут оказаться в забвении. Еще при жизни его стихи заучивали наизусть. Это человек, который заложил основу новым традициям, оказал влияние на многих», – сказал ученый.

Неповторимое место в татарской литературе XIX века занимает и Гали Чокрый, отметил он. «Самые яркие личности того периода – Габделжаббар Кандалый, Гали Чокрый, Мифтахетдин Акмулла. Творческое наследие Гали Чокрыя отличается богатством и масштабностью. Еще при жизни выходили пять его сборников. Это пример удивительной творческой плодовитости и предприимчивости. Он был известен еще в свое время как поэт суфийского толка, и как автор стихов, связывающих вопросы просвещения, религии с современностью», – сказал ученый.

В сборе материалов для новых книг татарстанским ученым помогли коллеги из Башкортостана. «Гали Чокрый, Мажит Гафури своим происхождением из Башкортостана, или же в связи с местом своей деятельности связывают эти два края. Часть архивных материалов о них хранится в музеях и архивах Башкортостана. Хотелось бы, чтобы сотрудничество между двумя республиками, как дружественный совместный проект родственных народов, получил продолжение и в будущем», – сказал Альфат Закирзянов.

