В Амурской области разбился вертолет с людьми на борту

В Амурской области произошло крушение вертолета Robinson R-66, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека. Информация поступила от Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.

Поисково-спасательная операция позволила обнаружить место падения воздушного судна. Точное число пострадавших в результате инцидента пока не установлено и уточняется следственными органами.

По имеющейся информации, авария произошла утром 20 июня 2024 года. В связи с происшествием следственными органами возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств крушения продолжается.