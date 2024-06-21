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В Амурской области разбился вертолет с людьми на борту
В Амурской области произошло крушение вертолета Robinson R-66, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека. Информация поступила от Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.
Поисково-спасательная операция позволила обнаружить место падения воздушного судна. Точное число пострадавших в результате инцидента пока не установлено и уточняется следственными органами.
По имеющейся информации, авария произошла утром 20 июня 2024 года. В связи с происшествием следственными органами возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств крушения продолжается.
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