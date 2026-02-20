news_header_top
Происшествия 20 февраля 2026 08:43

В Амурской области ищут пропавший вертолет с людьми на борту

В Амурской области пропал вертолет. Он вылетел c территории лесозаготовительной деляны в Ромненском районе, в 130 километрах от села Амаранка. Предварительно, на борту находились три человека, сообщается в MAX-канале МЧС Амурской области.

«До настоящего времени местонахождение вертолета неизвестно. Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия следуют оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Амурской области в количестве 39 человек и 14 единиц техники, в том числе 2 беспилотных летательных аппарата», – указано в сообщении.

По информации ТАСС, на борту находились два сотрудника правоохранительных органов.

