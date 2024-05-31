В Амурской области 29 вагонов с углем сошли с рельсов

В Амурской области произошел сход 29 вагонов с углем с рельсов, после чего начался пожар, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу на 7759-м километре перегона между станциями Селеткан и Ледяная Забайкальской железной дороги в Шимановском районе. В результате схода были повреждены 29 вагонов, две опоры контактной сети, а также оборваны провода.

Движение поездов по данному перегону было временно приостановлено. Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего и размер нанесенного ущерба.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий.