news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 июля 2023 08:01

В Амурской области 17 детей отравились в детсаду

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Амурской области отравились 17 воспитанников детсада «Золотая рыбка», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной отравления стала энтеровирусная инфекция.

По данным областной прокуратуры, состояние детей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению «утренних фильтров» и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции.

Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток.

#Массовое отравление
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное