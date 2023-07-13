В Амурской области 17 детей отравились в детсаду

В Амурской области отравились 17 воспитанников детсада «Золотая рыбка», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной отравления стала энтеровирусная инфекция.

По данным областной прокуратуры, состояние детей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно.

Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению «утренних фильтров» и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции.

Решением Райчихинского городского суда работу детсада приостановили на 60 суток.