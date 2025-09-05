В амфитеатре нового здания театра Камала прошел вечер поэзии и музыки «Минем шэхэр»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В амфитеатре нового здания театра имени Галиасгара Камала прошел вечер поэзии и музыки «Минем шәһәр» («Мой город»), ставший итогом работы лекториев для молодых поэтов в рамках поэтической лаборатории «Алло, илһам» («Алло, вдохновение»).

На мероприятии выступили поэты Булат Ибрагим, Гузель Закирова, Эльвира Хадиева, Зулейха Камалова, Луиза Янсуар, Миляуша Гафурова, музыкант и журналист Радиф Кашапов, певицы Elina и Ильзира Алиакберова. Свое творчество представили также другие участники поэтической лаборатории – артист Камаловского театра Ринат Низамов и психолог Галия Мухитова.

Среди гостей вечера были руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор акционерного общества «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Как отметила поэтесса Луиза Янсуар, участникам были предложены различные творческие задания. Одно из них – написать стихотворение от имени определенного места в Казани. «Кто-то писал от имени столба, кто-то – от имени остановки. Стихи скоро вы увидите и в социальных сетях журнала «Идел», – сказала она.

Главный редактор журнала «Идел» Рамзия Галимова напомнила, что проект был выполнен в коллаборации с озером Кабан. «Мы начали с приема заявок, собрали всех, кто интересуется поэзией. Ими занималась Луиза Янсуар», – добавила она.

Ринат Низамов считает, что лаборатория была полезной. «Нам помогали, потому не боялись что-то попробовать сделать. Когда есть процесс – есть и результат, и я очень рад этому», – уверен молодой поэт.

За музыкальное оформление вечера отвечала Регина Рокитянская. Режиссером выступила Дина Сафина.

Алина Замалетдинова