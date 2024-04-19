В Аметьево спасли парня, который провалился в 15-метровый овраг

Минувшей ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Аметьево парень провалился в овраг, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на улице Дачная. Прибывшие на место спасатели при помощи альпинистского снаряжения извлекли 22-летнего парня с 15-метровой глубины оврага с крутыми отвесными склонами.

Пострадавшего доставили на носилках до машины скорой помощи.