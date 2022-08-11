В Америке создадут приложение для знакомств «только для леди и джентльменов»

Бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа в следующем месяце намерены запустить приложение знакомств для консерваторов — The Right Stuff. Сервис будет отличаться тем, что пользовать им смогут только «леди и джентльмены» – без каких-либо гендерных местоимений.

Установить приложение желающие смогут бесплатно, но только в том случае, если получат приглашение от кого-то из действующих пользователей, передает RT со ссылкой на авторов проекта. К слову, среди них – экс-личный помощник Трампа, руководитель его офиса Джон Макэнти и бывший советник Белого дома Дэниел Хафф. При этом, по сообщениям СМИ, в разработку приложения $1,5 млн вложил бизнесмен Питер Тиль, который является открытым геем.

Напомним, Трамп также запустил собственную соцсеть TRUTH Social после того, как его навсегда заблокировали в «Твиттере». Правда, в России оно пока для скачивания недоступно.