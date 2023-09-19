В Алжире открыт Центр обучения русскому языку Набережночелнинского педуниверситета

Накануне в Алжире открыт Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Набережночелнинского педагогического университета. Учреждение будет работать под эгидой Минпросвещения России, сообщила в своем телеграм-канале ректор вуза Альфинур Галиакберова.

Специалисты центра начнут обучать алжирских студентов русскому языку, а также знакомить их с русской культурой и традициями народов страны.

Участниками церемонии открытия стали замглавы Минпросвещения РФ Денис Грибов, и.о. директора Центра международного сотрудничества министерства Сергей Малышев и генсек Министерства высшего образований и научных исследований Алжира Абделхаким Бентеллиз.

Фото: телеграм-канал Альфинур Галиакберовой