В Алтайском крае из-за прорыва дамбы затопило дорогу

В селе Шелаболиха Алтайского края из-за прорыва дамбы затопило дорогу.

Как сообщает ТАСС, по информации от ГУ МЧС – пострадавших нет.

«На данный момент в населенном пункте имеется альтернативное автомобильное сообщение по автодороге регионального значения. Подтопленных домов нет», – рассказали в ведомстве.

В администрации Шелаболихинского района решили восстановить дороги после снижения уровня воды.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС с беспилотной авиационной системой.