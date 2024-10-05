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Происшествия 5 октября 2024 13:48

В Алтайском крае из-за прорыва дамбы затопило дорогу

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В селе Шелаболиха Алтайского края из-за прорыва дамбы затопило дорогу.

Как сообщает ТАСС, по информации от ГУ МЧС – пострадавших нет.

«На данный момент в населенном пункте имеется альтернативное автомобильное сообщение по автодороге регионального значения. Подтопленных домов нет», – рассказали в ведомстве.

В администрации Шелаболихинского района решили восстановить дороги после снижения уровня воды.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС с беспилотной авиационной системой.

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