news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
23 сентября 2022  23:56
Эльза Кузнецова

В Альметьевском театре представили спектакль «Патруль огненных дорог» о профилактике ДТП

news_top_970_100
В Альметьевском театре представили спектакль «Патруль огненных дорог» о профилактике ДТП

Официально театральный сезон в Альметьевске еще не открыт, но школьники уже приходят на показы. Спектакль «Патруль огненных дорог» пользуется большой популярностью среди педагогов и учеников младших и средних классов. Постановка рассказывает о правилах безопасности в быту и на дороге. Об этом «Татар-информу» рассказали в информационном отделе театра.

Пьесу на эту тему по просьбе Альметьевского театра написал Ильшат Мухутдинов. Доверие к автору возникло после того, как он принял участие в межрегиональной режиссерской лаборатории «Френдзона», организованной самим театром несколько лет назад.

Зрителей и администрацию театра впечатлил эскиз спектакля «Костик» об отношениях между подростками и взрослыми. В представленном небольшом отрывке уместилась вся гамма сложных чувств и эмоций героев, юмор, драма, элементы мистики.

В «Патруле огненных дорог» автор выступил и режиссером. Здесь много ярких героев и костюмов, танцы и песни, переплетение волшебства и реальности. В финале сказки появляется мудрый волшебник, который проверяет зрителей на знание дорожных знаков и правил. Напомнит он и о том, как бороться с огнем, куда звонить в случае пожара. 

Одна из задач «Патруля огненных дорого» — зародить в детях любопытство к изучению жизненно важных правил.
Ученики уже четырех школ Альметьевска побывали на спектакле. Выезжают артисты и для показа в школах Бавлов. Спектакль для детей идет на русском языке.

Фото: информационный центр АТГДТ.

#альметьевский драматический театр
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100