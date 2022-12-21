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Ру Тат
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Культура
21 декабря 2022  00:40
Эльза Кузнецова

В Альметьевском театре поставили новогоднюю сказку «Принцесса Мия спешит на помощь»

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В Альметьевском театре поставили новогоднюю сказку «Принцесса Мия спешит на помощь»

В театре нефтяной столицы Татарстана стартовала новогодняя кампания. С 20 по 29 декабря в драматическом театре дети — главные зрители. Открыла программу новая новогодняя сказка «Принцесса Мия спешит на помощь», рассказали «Татар-информу» в информационном центре театра. 

Это увлекательная история про дружбу. Зачин сказки традиционный — принцесса приехала к бабушке и ждет начала бала. Зрителей ожидает конфликт между символами наступающего года — Котором и Кроликом. Вместе с принцессой они отправятся в лес, чтобы разрешить спор. 

Представление включает в себя интерактив. Зрителям нужно разгадывать загадки, шарады, появляющиеся на огромном экране на сцене. Предусмотрен и танцевальный баттл между детьми, игры с большими предметами. 

Закрывают шоу на сцене Дед Мороз и Снегурочка.

В фойе второго этажа установлена натуральная елка высотой 5 метров, вокруг которой дети после представления водят хороводы, а после отправляются во временную резиденцию новогоднего волшебника, где могут показать все свои таланты.

Резиденция создана руками художников театра.

Фото: информационный центр Альметьевского драмтеатра.

#альметьевский драматический театр
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