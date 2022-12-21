В Альметьевском театре поставили новогоднюю сказку «Принцесса Мия спешит на помощь»
В театре нефтяной столицы Татарстана стартовала новогодняя кампания. С 20 по 29 декабря в драматическом театре дети — главные зрители. Открыла программу новая новогодняя сказка «Принцесса Мия спешит на помощь», рассказали «Татар-информу» в информационном центре театра.
Это увлекательная история про дружбу. Зачин сказки традиционный — принцесса приехала к бабушке и ждет начала бала. Зрителей ожидает конфликт между символами наступающего года — Котором и Кроликом. Вместе с принцессой они отправятся в лес, чтобы разрешить спор.
Представление включает в себя интерактив. Зрителям нужно разгадывать загадки, шарады, появляющиеся на огромном экране на сцене. Предусмотрен и танцевальный баттл между детьми, игры с большими предметами.
Закрывают шоу на сцене Дед Мороз и Снегурочка.
В фойе второго этажа установлена натуральная елка высотой 5 метров, вокруг которой дети после представления водят хороводы, а после отправляются во временную резиденцию новогоднего волшебника, где могут показать все свои таланты.
Резиденция создана руками художников театра.
Фото: информационный центр Альметьевского драмтеатра.