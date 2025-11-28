В Альметьевском районе завершен первый этап капремонта региональной автодороги

В Альметьевском районе РТ завершен первый этап капитального ремонта важного регионального дорожного направления, реализуемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы велись на участке трассы «Казань – Оренбург» – станция Калейкино – Набережные Челны – Заинск – Альметьевск.

Подрядная организация выполнила стабилизацию грунта с применением щебеночно-песчаной смеси, полностью заменила дорожное полотно и уложила нижний слой асфальтобетонного покрытия. Отремонтированный фрагмент составил 3 километра.

Проект относится к категории переходящих. На следующий год уже запланирован второй этап – укладка верхнего слоя асфальта. В дальнейшем ремонт будет продолжен еще на 3,9 километра. Полное завершение всего комплекса работ ожидается к 2027 году.

Как подчеркнули в администрации района, объем дорожных работ, выполненных в Альметьевском районе в 2025 году, стал рекордным. Реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря личной поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и руководителя района Гузель Хабутдиновой.

В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.