В Альметьевском районе запустили вторую волну фотопроекта «Жены героев»

В Альметьевске, в Школе креативных индустрий, состоялся фотодень второго потока проекта «Жены героев», в котором приняли участие 29 жен военнослужащих — жителей Альметьевского района. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.

Проект «Жены героев» посвящен женщинам, которые поддерживают своих мужей, служащих Родине. Ключевой момент заключается в том, что супруги российских военных фотографируются в мундирах своих мужей. Идея проекта — показать, что пока мужья защищают Россию, жены обеспечивают им верную опору.

В рамках фотопроекта были приглашены профессиональные визажисты, чтобы помочь создать неповторимый образ для каждой участницы. Также для жен бойцов был организован фуршет.

Первая встреча с альметьевскими участницами состоялось 6 июля, по ее итогам 22 августа была открыта выставка.

Одна из участниц, Гузель Габдрахманова,рассказала свою историю. По словам женщины, когда объявили о мобилизации, она уже знала, что ее мужа Рафаэля призовут. Дело, в том, что по профессии он военный хирург.

Вся трудовая деятельность Рафаэля Габдрахманова связана с медициной, он всегда помогал людям, спасал их в экстренных ситуациях, проводил сложные операции. Его опыт и знания очень востребованы в зоне специальной военной операции.

Мужа в дорогу Гузель собирала со слезами на глазах, но старалась не показывать ему своих чувств. Ехать ему или нет, разговора не возникло.

Сегодня Гузель каждый день ждет весточки от любимого и радуется звонкам от него. Обычно он немногословен: скупо сообщает, что у него все хорошо, интересуется, как дела дома, как сын.

В семье Габдрахмановых есть одна традиция, которую они стараются никогда не нарушать — встречать Новый год дома все вместе. На 2023 год Рафаэль смог приехать и загадать желание под бой курантов рядом со своими близкими.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.