В Альметьевском районе запустили фотопроект «Жены героев»

Исполком Альметьевского района Татарстана объявил о запуске фотопроекта «Жены героев». По замыслу авторов, он посвящен женщинам, которые являются надежным тылом и поддержкой своих мужей — участников специальной военной операции.

Идея инициаторов проекта заключается в том, что пока мужья защищают Россию, женские плечи с достоинством держат мундир и обеспечивают поддержку и надежный тыл. А особенностью инициативы — в том, что жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах своих супругов.

«Уникальный проект зародился в Самаре и уже приобрел федеральный масштаб. В рамках этого проекта мы хотим поделиться историей этих женщин, рассказать об их силе, упорстве и вдохновении, которые сопутствуют их жизни», — рассказали в пресс-службе муниципального образования.

Одна из участниц проекта — Юлия Кандалинцева. Она супруга 37-летнего офицера Владимира, который служит командиром взвода в артиллерийской батарее. В мирное время, до мобилизации, он работал в «Татнефти», был ведущим инженером.

Пара вместе воспитывает двоих детей. На момент объявления мобилизации младшего ребенку было всего 4 месяца. Недавно Владимир приходил на побывку, семья отпраздновала один год младшему сыну. Женам бойцов Юлия посоветовала не унывать, стараться радоваться жизни, быть счастливыми.

«Нужно жить сегодняшним днем, ждать своих любимых. Пусть все вернуться живыми и здоровыми!» — сказала «Татар-информу» Юлия.