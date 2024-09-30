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Происшествия 30 сентября 2024 17:34

В Альметьевском районе внедорожник съехал с трассы и перевернулся, водитель в больнице

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Накануне рано утром на автодороге Муслюмово – Альметьевск произошло ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

Со слов очевидцев, молодой водитель за рулем Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

К счастью, обошлось без трагедии. Юного автомобилиста увезли медики скорой помощи.

#ДТП
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