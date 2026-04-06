Происшествия 6 апреля 2026 18:57

В Альметьевском районе в аварии с «КАМАЗом» погибли два человека

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Альметьевском районе РТ столкнулись «КАМАЗ» и Renault Duster. В аварии погибли пассажиры иномарки.

Как сообщает прокуратура РТ, ДТП случилось сегодня на 900-м км автодороги Казань-Оренбург. Проезжая перекресток, 56-летний водитель Renault Duster не уступил ехавшему по главной «КАМАЗу» и произошло столкновение.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Альметьевского городского прокурора Ринас Ибрагимов. Начата проверка, ее ход контролирует прокуратура.

#прокуратура рт #дтп с камазом
В топе
5 апреля 2026
6 апреля 2026
