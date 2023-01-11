В Альметьевском районе в 2023 году появится новый фельдшерско-акушерский пункт

В 2023 году в Альметьевском районе планируется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Зай-Чишма Ямашского сельского поселения. Появление нового медучреждения анонсировал в прямом эфире глава района Тимур Нагуманов.

Также он сообщил, что в конце прошлого года в поселке Молодежный в торжественной обстановке открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в здании блочно-модульного типа.

Современное здание ФАПа построено и введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение».

ФАП оснащен современным медицинским оборудованием и соответствует всем стандартам оказания медицинской помощи. Реализация данного проекта позволила улучшить доступность и приблизить оказание медицинской помощи для сельских жителей, в том числе прохождение диспансеризации, вакцинация, ЭКГ-исследования без выезда из села.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.