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Строительство
11 января 2023  17:14
Эльза Кузнецова

В Альметьевском районе в 2023 году появится новый фельдшерско-акушерский пункт

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В 2023 году в Альметьевском районе планируется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Зай-Чишма Ямашского сельского поселения. Появление нового медучреждения анонсировал в прямом эфире глава района Тимур Нагуманов. 

Также он сообщил, что в конце прошлого года в поселке Молодежный в торжественной обстановке открылся новый фельдшерско-акушерский пункт в здании блочно-модульного типа. 

Современное здание ФАПа построено и введено в эксплуатацию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение».

ФАП оснащен современным медицинским оборудованием и соответствует всем стандартам оказания медицинской помощи. Реализация данного проекта позволила улучшить доступность и приблизить оказание медицинской помощи для сельских жителей, в том числе прохождение диспансеризации, вакцинация, ЭКГ-исследования без выезда из села. 

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

#альметьевский район
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