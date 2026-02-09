В Альметьевском районе участники СВО создали 44 новые семьи

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Управление ЗАГС Альметьевского района на деловом понедельнике подвело итоги работы за 2025 год. Одним из самых трогательных результатов стало создание 44 новых семей участниками специальной военной операции.

Для удобства защитников Отечества работа отдела была организована в особом режиме. Военнослужащие могли воспользоваться ускоренным порядком заключения брака, что позволяло оформить отношения в короткий срок отпуска.

«Мы прекрасно понимаем, насколько ценен каждый день, который боец может провести дома со своими близкими. Наша задача – сделать так, чтобы все юридические процедуры прошли гладко, быстро и оставили только светлые впечатления», – отметила начальник Управления ЗАГС Ильсияр Зубеирова.

Несмотря на сжатые сроки отпусков, многие пары предпочли торжественную регистрацию брака, подчеркивая важность события. Управление ЗАГС также вовлекает молодоженов в общественную жизнь района.

Ключевой инициативой 2025 года стала патриотическая акция «Нашим героям». Молодожены и пары, отмечающие юбилеи семейной жизни, писали теплые слова и открытки поддержки своим сослуживцам и всем бойцам на передовой.

Кроме того, в Альметьевском районе действует комплексная система поддержки участников СВО и членов их семей, включающая более 50 мер социальной, материальной и психологической помощи.

Данные меры соответствуют целям национального проекта «Семья».