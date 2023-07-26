В Альметьевском районе Татарстана пройдет Всероссийская полевая олимпиада юных геологов

С 27 июля по 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» Альметьевского района Татарстана будет проходить XIV Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов. На участие в ней заявились около 40 команд из различных субъектов России.

Татарстан будут представлять четыре команды, в состав которых вошли школьники из Казани, Набережных Челнов, Азнакаевского, Альметьевского, Актанышского, Лениногорского и Нижнекамского районов республики, сообщает Министерство образования РТ.

Во время олимпиады ребятам предстоит продемонстрировать свои знания, умения и навыки в таких соревнованиях как «Основы техники безопасности», «Организация полевой стоянки», «Палеонтология», «Минералогия и петрография», «Геологический разрез», «Гидрология», «Описание геологического памятника», «Радиометрия», «Геологический маршрут», «Шлиховое опробование», «Нефть и газ».

Для участников олимпиады предусмотрена культурная и развлекательная программа с экскурсиями, квизами, мастер-классами, спортивными играми, дискотекой.

