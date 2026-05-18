В Альметьевском районе стартовал ремонт второго участка дороги по нацпроекту

В Альметьевском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт второго крупного участка дорожной сети. Работы начались на автодороге регионального значения «Кузайкино – Нурлат – Дальняя Ивановка».

Подрядная организация приступила к обновлению 4-километрового отрезка трассы. В настоящее время специалисты ООО «Татнефтедор» ведут устройство нижнего слоя дорожного покрытия.

Напомним, в текущем году в районе запланирован капитальный ремонт нескольких участков региональных дорог.

Параллельно с новым объектом завершается ремонт трассы «Альметьевск – Муслюмово», где дорожники выходят на финальный этап – укрепление обочин и нанесение разметки.