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В Альметьевском районе состоялось новое назначение
С 16 декабря на должность начальника Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан назначен Ильдар Набиуллин. На деловом понедельнике в Альметьевске его представила руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова.
Ильдар Набиуллин — опытный специалист, имеет профессиональный опыт. На протяжении своей карьеры занимал различные должности, начиная от штамповщика и контролера до директора и заместителя директора в нескольких организациях, включая МУП «Городское управление автомобильных дорог», МБУ «Департамент экологии и благоустройства Альметьевского муниципального района» и МАУ «Департамент развития».
«Поздравляем Ильдара Набиуллина с новым назначением и желаем успехов в его дальнейшей деятельности!» — пожелала Гюзель Хабутдинова.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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