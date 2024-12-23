В Альметьевском районе состоялось новое назначение

С 16 декабря на должность начальника Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан назначен Ильдар Набиуллин. На деловом понедельнике в Альметьевске его представила руководитель исполкома района Гюзель Хабутдинова.

Ильдар Набиуллин — опытный специалист, имеет профессиональный опыт. На протяжении своей карьеры занимал различные должности, начиная от штамповщика и контролера до директора и заместителя директора в нескольких организациях, включая МУП «Городское управление автомобильных дорог», МБУ «Департамент экологии и благоустройства Альметьевского муниципального района» и МАУ «Департамент развития».

«Поздравляем Ильдара Набиуллина с новым назначением и желаем успехов в его дальнейшей деятельности!» — пожелала Гюзель Хабутдинова.