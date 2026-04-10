В Альметьевском районе сняли на видео апрельский снегопад

В Альметьевском районе Татарстана был снят на видео апрельский снегопад.

Как сообщили в администрации Альметьевска, дорожные службы находятся в режиме готовности и готовы выехать при первой необходимости.

«Будьте внимательны и одевайтесь по погоде! Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах: соблюдайте дистанцию и скоростной режим», – призвали татарстанцев в администрации.

Напомним, что, по данным Гидрометцентра РТ, 10 апреля на территории республики прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. На востоке местами сильные осадки. Возможна гроза. Ветер порывами достигнет 15–20 м/с.