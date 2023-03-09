В Альметьевском районе семьям мобилизованных помогли очистить дома от снега

Казанские студенты в составе отряда снежного десанта «Амур» в рамках волонтерской миссии выполнили просьбу близких военного из Альметьевского района Татарстана. Жители села Миннибаево попросили помочь расчистить территорию дома от снега семье мобилизованного.

«Очень рад, что мы наконец-таки выехали помогать пожилым людям и семьям мобилизованных. Давать свою помощь тем, кто в ней нуждается, очень сильно греет душу», — заметил волонтер Игорь.

Помимо села Миннибаево, студенты организовали развлекательную программу для детей в селе Кичуй.

В Альметьевском районе с начала мобилизации организован штаб «Своих не бросаем», который оказывает поддержку не только самим военным, но и их семьям. По телефону горячей линии 8 (8553) 26-01-01 принимаются заявки на адресную помощь близким мобилизованных.

Волонтеры помогают по дому с мелким ремонтом, доставкой лекарств, уборкой снега в частном секторе и так далее. Все заявки рассматриваются и удовлетворяются в индивидуальном порядке. Ранее еще два активиста выезжали в Калейкино очищать от снега территорию дома, рассказали «Татар-информу» в администрации района. Уже закрыты четыре заявки.

«Снежный десант РСО» — молодежная добровольческая (волонтерская) акция, которая включает комплекс мероприятий, направленных на развитие и воспитание молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни. Движение студенческих отрядов «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае в 1969 году. С 2000-х годов аналогичные акции стали проводить другие регионы России.

Отряд снежного десанта «Амур» создан на базе штаба студенческих отрядов Alfa. Студенты выезжают в районы Татарстана, помогают населению с облагораживанием территории, устраивают концерты для учащихся школ, проводят полезные мастер-классы для школьников и студентов.