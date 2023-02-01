В Альметьевском районе РТ за 5,5 млн рублей обновят сельский Дом культуры

В селе Ямаши Альметьевского района РТ за 5,5 млн рублей обновят сельский Дом культуры, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. О капитальном ремонте здания на сходе граждан сообщила глава Ямашинского сельского поселения Анна Андревкина.

«Здание очень большое, и протекает крыша. Нарушены все коммуникации, в этом году мы планируем заменить крышу по гранту „Татнефти“», — рассказала она о перспективах на 2023 год.

Из бюджета поселения на ремонт ДК направлено 550 тыс. рублей, остальные средства — около 5 млн рублей — добавят нефтяники по грантовой программе.

Глава района Тимур Нагуманов ознакомил присутствующих с основными показателями муниципалитета за 2022 год. При этом он заявил о важности самообложения и конкретных дел, которые стали возможными благодаря активности населения.

«По ремонту Дома культуры — лед тронулся. Действительно, было выделено собственное финансирование из бюджета, также выиграли грант. Таким образом, мы поэтапно, привлекая разные программы, постараемся решить данную проблему», — подчеркнул Нагуманов. Он дал поручение оперативно подключиться службам района для урегулирования вопроса по отоплению Дома культуры.

В разговоре с «Татар-информом» руководитель муниципального образования добавил, что для жителей села актуальны самые обычные вопросы: бытовое обслуживание, замена инженерных коммуникаций, ремонт жилого фонда и дворовых территорий.

По информации пресс-службы Альметьевского района, на территории района продолжаются традиционные сходы граждан. Жители сел Ямаши, Рокашево и Красная Горка смогли задать волнующие их вопросы Тимуру Нагуманову. В собрании также приняли участие прокурор города Альметьевска Дамир Яфизов, представители всех служб и ведомств, депутаты, жители сельского поселения.

С отчетом по итогам 2022 года выступила глава Ямашинского сельского поселения Анна Андревкина. В сельском поселении проживают 704 человека, 138 из них дети, пенсионеры — 177, остальные 384 — трудоспособного возраста. По ее словам, с 2013 года наблюдается ежегодное уменьшение численности.

В школе обучаются 113 учеников, детский сад посещают 27 детей. В 2022 году проведен ремонт пищеблока в школьной столовой. Однако остро стоит проблема обновления старой канализационной системы. Для детского сада необходимо еще одно холодильное оборудование, а также решить вопрос с электрощитовой.

Проблема с медперсоналом стала еще одной обсуждаемой темой среди жителей поселения. Некоторые жаловались на нынешнего врача, принимающего в селе, другие — на отсутствие медсестры. Отвечая на вопросы, главный врач Центральной районной больницы Вера Головина обратила внимание на повсеместность нехватки персонала и подчеркнула возможность кардинального решения проблемы.

Речь идет о том, чтобы на медработника выучился местный житель. «Мы поможем в части целевого обучения и в институте, чтобы он сюда вернулся», — добавила главврач больницы.

Сход граждан традиционно завершился награждением отличичвшихся жителей села.