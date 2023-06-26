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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 11:29

В Альметьевском районе РТ столкнулись легковушка и кроссовер, два человека пострадали

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Накануне в Альметьевском районе РТ произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло накануне в районе четырех часов вечера. На дороге при въезде в село Новое Надырово столкнулись кроссовер Hyundai Creta и «ВАЗ 2112».

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их увезли на скорой.

Фото: Очевидцы

#ДТП #альметьевский район
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