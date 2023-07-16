В Альметьевском районе РТ пожарные тушат загоревшийся на лугу камыш

Сообщение о горении камыша на заливных лугах в Альметьевском районе РТ поступило сегодня в 13.08 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные установили, что на заливных лугах реки Степной Зай в микрорайоне Урсала города Альметьевска горит камыш.

К тушению пожара привлечено 50 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 8 единиц техники.

В 16.35 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.