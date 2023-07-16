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В Альметьевском районе РТ пожарные тушат загоревшийся на лугу камыш
Сообщение о горении камыша на заливных лугах в Альметьевском районе РТ поступило сегодня в 13.08 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что на заливных лугах реки Степной Зай в микрорайоне Урсала города Альметьевска горит камыш.
К тушению пожара привлечено 50 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России - 36 человек и 8 единиц техники.
В 16.35 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
В ведомстве отметили, что в результате возгорания никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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