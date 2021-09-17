В 68 дворах Альметьевского района полностью завершены работы по республиканской программе

В Альметьевском районе Татарстана полностью завершены ремонтные работы в 68 дворах по программе «Наш двор», инициированной Президентом республики Рустамом Миннихановым. План на 2021 год по муниципальному образованию — 93 дворовые территории, в 17 дворах работы находятся на стадии завершения.

«В 68 из 93 дворах полностью завершены работы, поставка малых архитектурных форм выполнена — это скамейки, урны, сушилки для белья. Детских и спортплощадок не везде хватает. Продлен их срок установки — до 15 октября. Оборудование задерживают поставщики из-за больших объемов работ по республике», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Накануне глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил обновленный двор по программе «Наш двор» в селе Ямаш. На открытии двора глава наградил самых активных жителей села Дениса Патлусова и Армана Мартиросяна благодарственными письмами совета и исполкома района.

Праздничное мероприятие сопровождалось народными гуляниями. Был организован литературный дворик, мастер-класс «Мешочек счастья», выставка «Назад в СССР», развлекательная программа для детей с аниматорами, дегустация «Угощение для соседей».

Затем Тимур Нагуманов посетил двор села Русский Акташ, также отремонтированный по республиканской программе «Наш двор». Праздничное настроение для жителей было создано благодаря концертной программе творческих коллективов района. Здесь также состоялось награждение активистов села.

В Альметьевске глава также посетил два обновленных двора по адресам: улица Заслонова, 3, 5 и Чернышевского, 4. К торжественному открытию альметьевский краеведческий музей организовал интеллектуальную викторину, а для детей — развлекательную программу с аниматорами. Состоялась дегустация угощений для соседей.

«Срок окончания программы „Наш двор“ в текущем году запланирован на 15 октября. Праздники двора также постепенно закрываются, так как темнеет рано и вечерами становится холодно», — уточнили в пресс-службе.

Программа благоустройства дворов Татарстана, инициированная Президентом республики Рустамом Миннихановым, рассчитана на пять лет. За это время в Альметьевском районе планируется благоустроить 532 двора.